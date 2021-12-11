عصابة وسرقة طائر.. البرازيل تكشف خيوط جريمة تعذيب وقتل 3 أطفال

2021/12/11 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور نحو عام على اختفاء ثلاثة أطفال بالقرب من منازلهم في ريو دي جانيرو، اتهمت الشرطة عصابة مخدرات في المدينة بقتلهم، انتقاما لسرقة طائر، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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