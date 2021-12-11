قطر والإمارات.. أرقام تاريخية في مواجهة الأهداف الخمسة وردود فعل واسعة بين غضب وفرحة

2021/12/11 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فوز قطر على الإمارات بخماسية نظيفة، ردود فعل واسعة وغاضبة في الشارع الإماراتي، في الوقت الذي شهدت فيه المباراة تسجل أرقام تاريخية مهمة

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