ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لتركيا إلى السلبي مشيرة إلى “مخاطر متزايدة”

2021/12/11 | 13:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت وكالة ستاندر أند بورز الجمعة توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20 بالمئة في أعلى مستوى له في ثلاث … Readmore

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