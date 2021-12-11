2021/12/11 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، إعتقال 13 متهماً في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مكافحة المخدرات التابعة لوكالة شؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات الرصافة، القبض على 13 متهما ضبط …

ظهرت المقالة مكافحة المخدرات تعقل 13 متهماً في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المخدرات تعقل 13 متهماً في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المخدرات تعقل 13 متهماً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).