2021/12/11 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة المالية، اليوم السبت، استمرار دوام موظفيها خلال ايام العطل من الشهر الجاري.وقالت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها قررت “استمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت خلال الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



إلغاء “العطل” الرسمية لموظفي وزارة المالية المركز الخبري الوطني.

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