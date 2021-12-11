حصيلة النشاطات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع

2021/12/11 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الاسبوعية للفترة من 2021/12/3 ولغاية 2021/12/10.

وبحسب بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز:1.القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 8

2.القبض على حائزي الاسلحة الغير مرخصة 45

3.



القبض على متسولين 708

4.اصدار وثائق عدم المحكومية الداخلية 416

5.اصدار وثائق عدم المحكومية الخارجية 328

6.قضايا المضاهات لطبع الاصابع 87

7.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 220

8.طبع لوحات السيارات 26141

9.اصدار اجازات السوق 18572

10.اصدار سنويات السيارات 35990

11.



الحالات الانسانية 12

12.



فض المشاجرات 1152

13.ضبط العجلات المطلوبة 53

14.



التبرع بالدم 24

15.عدد حالات طالبي النجدة 1556

16.القبض على مخمورين 814

17.القبض على حالات العنف الاسري 43

18.



ابطال مفعول عبوة ناسفة 3

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