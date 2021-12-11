2021/12/11 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح السفير الايراني في لندن محسن بهاروند ان تكون كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع كرج قد تم اختراقها واستخدامها لمهاجمة الموقع قبل خمسة أشهر.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بهاروند قوله ان الخبراء في بلاده يحققون في فرضية ان تكون كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع كرج قد اخترقت واستُخدمت في الهجوم.

وكانت السلطات الإيرانية قد رفضت السماح للوكالة باستبدال بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرات الموجودة في الموقع وهو ما تسبب بنزاع بين الطرفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترجح اختراق كاميرات “الوكالة الدولية” في مهاجمة منشأة كرج النووية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترجح اختراق كاميرات “الوكالة الدولية” في مهاجمة منشأة كرج النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).