إيران تنكث التزامات توريد الغاز والعراقيين أمام أزمة كهرباء جديدة

2021/12/11 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول بوزارة الكهرباء أن الجانب الإيراني لم يجب بعد عن استفسارات العراق بشأن كميات الغاز وأسباب انحسارها.

وقال إن الوزارة خاطبت الجانب الإيراني بشأن تجهيز الغاز، وطالبته بإيضاح، وأبلغته أنها تستعد لبدء جولة مفاوضات معه لحل هذه الأزمة، التي تخالف فيها إيران بنود الاتفاق مع بغداد.



وأشار إلى أن استمرار الجانب الإيراني بنكث العقود سيتسبب بأزمات كبيرة للعراقيين، الأمر الذي يدفع الوزارة جديا للبحث عن حلول بديلة.

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