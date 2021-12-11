2021/12/11 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة العدل الأميركية ان الكندي محمد خليفة الذي عمل في إطار الدعاية الاعلامي لتنظيم داعش أقر بالتهم الموجهة اليه أمام محكمة اميركية.

وأكدت الوزارة ان خليفة البلاغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما والذي أدى دورا رئيسيا في إطار دعاية تنظيم داعش واستخدم صوته في التعليق على مقاطع فيديو تعود للتنظيم اعترف بتقديمه دعما ماديا لجماعة إجرامية إرهابية تسببت بأعمال قتل.وأوضحت المحكمة ان عقوبة المتهم ستحدد في نيسان المقبل وقد تصل الى السجن المؤبد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“معلق داعش” يقر بذنبه: خدمت التنظيم بصوتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“معلق داعش” يقر بذنبه: خدمت التنظيم بصوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).