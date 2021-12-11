بكين تصف الديموقراطية الأميركية بأنها “سلاح دمار شامل”

2021/12/11 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت بكين السبت الديموقراطية الأميركية بأنها “سلاح دمار شامل”، بعد القمة حول الديموقراطية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول التي تتشارك القيَم نفسها في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نُشر على … Readmore

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