مفوضية الانتخابات تكشف آخر مستجدات النتائج النهائية

2021/12/11 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عدم وجود أي طعون على نتائج الانتخابات البرلمانية “في الوقت الحالي” لدى المحكمة الاتحادية.وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، تصريح صحافي، إنه […]

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