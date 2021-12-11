2021/12/11 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة اجرام بعداد، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والخطف والسرقة والتزوير في العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن مفارزها “تمكنت من إلقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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