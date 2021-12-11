شيرين عبد الوهاب تدافع عن ظهورها ’الغريب’ في آخر حفلاتها

2021/12/11 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، السبت، على صدمة الجمهور بسبب ظهورها حليقة الشعر في آخر حفلاتها الغنائية.

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وقالت عبد الوهاب في تدوينه تابعها "ناس"، (11 كانون الأول 2021)، "ليه ميكونش لوك جديد؟، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟"، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني".

وأضافت "انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين.

— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

وفوجئ حضور حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ"اللوك الجديد" الذي اعتمدته، حيث ظهرت في الحفل الغنائي الذي أحيته بأبوظبي مساء الجمعة، حليقة الشعر تماما.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة المنتج يوسف دندش قبل صعودها إلى المسرح في حفلها بأبو ظبي.

واختارت النجمة المصرية الظهور على الجمهور بـ"لوك جديد| بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب قبل أيام قليلة.

وفي أول تعليق لها، قالت عبد الوهاب فور صعودها على المسرح: "صرت سنغل وتقبلوني بشكلي زي منا انا دلوقتي احسن".

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