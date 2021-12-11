قرار من وزارة المالية قبل انتهاء السنة الحالية

2021/12/11 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية، السبت، استمرار الدوام الرسمي خلال يومي الجمعة والسبت في دائرة الموازنة.بحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية (11 كانون الأول 2021)، فقد قررت "وزارة المالية استمرار الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت في دائرة الموازنة لاستكمال معاملات الوزارات والمحافطات قبل نهاية السنة المالية".

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