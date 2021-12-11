حسب تقارير صحفية تركية ... الهند تبرم صفقة لشراء 100 طائرة مسيرة من تركيا

2021/12/11 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود اتفاق بين تركيا والهند تحصل بموجبه الهند على 100 طائرة مسيرة من تركيا .وبحسب التقارير الصحفية فإن الاتفاق بين تركيا والهند ينص على البدء بتسليم الدفعة الاولى من هذه الطائرات نهاية الشهر الجاري فيما يتواصل وصول بقية الطائرات على شكل دفعات خلال العام المقبل.وتمتاز هذه الطائرات التي تنوي تركيا إرسالها للهند / حسب الخبراء الاتراك المختصين / بقدرتها على البقاء في الجو مدة تصل إلى حوالي 80 دقيقة متواصلة وبطيران مرتفع .وتأتي تلك الاتفاقية, بعد مرور أقل من 4 اشهر على تسليم شركة “Zyrone Dynamics” لحوالي 30% من أسهمها إلى شركة هندية تسمى “Indian DCM Shriram Industries”.وجاءت صفقة تسليم الأسهم بين الشركتين الرائدتين في الصناعات الدفاعية الجوية, خلال المعرض الدولي الخامس عشر للصناعات الدفاعية في “إسطنبول”./انتهى

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