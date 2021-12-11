2021/12/11 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لا حديث في الصحف والمواقع الرياضية المغربية والجزائرية، إلا عن المواجهة المرتقبة، اليوم السبت، بين “أسود الأطلس” و”محاربي الصحراء”، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.ويحفل تاريخ مباريات المغرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والجزائري المركز الخبري الوطني.

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