2021/12/11 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة المالية، إستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت خلال الشهر الجاري.وجاء في وثيقة حصل عليها “النور نيوز”، انه تقرر استمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت خلال الشهر الجاري في دائرة الموازنة لاستكمال معاملات الدوائر والوزارات والمحافظات قبل انتهاء السنة المالية.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



المالية تقرر إستمرار الدوام “الجمعة والسبت” خلال الشهر الجاري أولاً على النور نيوز.

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