2021/12/11 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، السبت، إصابة بشرية بسلالة انفلونزا الطيور (H5N6) في مدينة هويتشو، وسك تخوف خبراء الصحة من "تحور سلاسة قد تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر"، بحسب ما نقلت رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترصد إصابة بإنفلونزا الطيور.. ومخاوف من "سلالة أكثر عدوى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترصد إصابة بإنفلونزا الطيور.. ومخاوف من "سلالة أكثر عدوى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).