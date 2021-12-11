العراق في المرتبة 117 بين أغنى دول العالم

2021/12/11 | 13:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متخلفا عن عشرة بلدان عربية وسابقا الصومال الصباح الجديد ـ متابعة:حل العراق في المرتبة 117 عالمياً، فيما تخلف عن عشرة دول عربية، ليحتل المرتبة 11 في قائمة “أغنى دول العالم” للعام الحالي 2021 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب مجلة ” Global finance” الأميركية.وقالت المجلة في تقرير لها حول “اغنى وافقر دول ...

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