العلكة تحد من تفشي كورونا

2021/12/11 | 13:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستمرار بمضغها أخطر مما تتصور اعداد – زينب الحسني: كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا، أنّ العلكة التي تحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، بإمكانها الحدّ من عدوى فيروس كوفيد-19.في حين تحسن العلكة التنفس بحسب الدراسات، لكن لا ينصح بمضغها مرارا وتكرارا.وقال العلماء إن العلكة المغطاة ببروتين نباتي تعمل بمثابة مصيدة ...

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