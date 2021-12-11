علاء محمد علوان: بغداد كسب إشادة الجورجي والسليمانية استحق لقب الجمهورية بالسلة

2021/12/11 | 13:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منافسات اقيمت في كربلاء بمشاركة 16 منتخباً بغداد ـ فلاح الناصر: اشترك مدربان من مركز الموهبة الرياضية لكرة السلة وستة لاعبين ضمن تشكيلة منتخب بغداد لفئة الشباب في بطولة منتخبات الجمهورية التي اقيمت مؤخرا في محافظة كربلاء وحملت اسم الحكم الدولي الراحل ( علي كاظم) اذ حققوا الفوز بالمركز الثاني بعد منتخب السلميمانية الذي توج ...

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