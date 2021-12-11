بايدن ضيف برنامج جيمي فالون الساخر لأول مرة كرئيس.. هكذا ظهر

2021/12/11 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف البرنامج الكوميدي "The Tonight Show" الذي يقدمه المذيع جيمي فالون، الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أول ظهور له كرئيس، حيث تحدث بايدن عن العديد من الأمور تنوعت بين السياسة والوحدة بين الأمريكيين، كما تطرق الى طبيعة العيش في البيت الأبيض.

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