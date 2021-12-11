شرط توفر المال والماء.. الزراعة تؤكد قدرتها على تجاوز أي أزمة حبوب

2021/12/11 | 13:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، قدرتها على تجاوز أي أزمة حبوب محتملة حال توفر الدعم المالي والحصص المائية الكافية.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية، ان “وزارته ليست لديها مشكلة في توفير محاصيل الحنطة، والشعير، أو الذرة، ولكن المشكلة تكمن بتوفر المياه الكافية لزراعة الأراضي المتوفرة”.

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الزراعة تؤكد قدرتها على تجاوز أي أزمة حبوب أولاً على النور نيوز.

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