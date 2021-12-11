مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا لتطوير مدينة اور الأثرية

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة اور الأثرية والتي سيطلق عليها اسم مدينة اور الاثرية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر مجيد في تصريح صحافي، إن “اللجنة أوصت […]

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