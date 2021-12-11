وزير النفط يعلن عن خطة لزيادة الإنتاج

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط احسان عبد الجبار

اسماعيل، اليوم السبت، أن مشروع حقل

مجنون يعدّ من المشاريع التي تدعم صناعة

مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني.

وقال اسماعيل خلال حضوره الاحتفال الذي

أقيم في حقل مجنون بمحاف

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