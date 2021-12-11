هل ينجح الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية أم سيعود مشهد التوافقية إلى الواجهة؟ - عاجل

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو مجلس النواب السابق مختار الموسوي، اليوم السبت، أن التيار الصدري لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية سياسية لعدة أسباب.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مشهد التوافقية سيعود إلى الواجهة بسبب صعوبة انفراد طرف على حساب طرف آخر دون ان تكون هنالك اتفاقات مع الكتل السياسية الاخرى".

وأضاف، أن "غالبية الكتل السياسية تميل إلى تشكيل حكومة توافقية وهذا ما سيصعب المهمة لأي طرف يذهب باتجاه تشكيل حكومة أغلبية سياسية".وتابع الموسوي، أن "العراق غير مهيأ لحكومة الأغلبية بسبب قلة وعي الجماهير وبعض الكتل السياسية حيث ان الأمر ربما يتحول إلى التسقيط السياسي من قبل الجهات المعارضة وعدم اتخاذها طريق المتابعة والتقويم من داخل قبة البرلمان".

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