العراق يحصد أول ميدالية ببطولة العالم بالمواي تاي في تايلند

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت، بأن العراق حقق اول ميدالية في بطولة العالم المقامة حاليا في تايلند للبطل يوسف محمود.وقال مراسلنا إن "العراق حقق اول ميدالية في بطولة العالم المقامة حاليا في تايلند للبطل يوسف محمود".واضاف ان "العراق يشارك بعدة أوزان بالبطولة و اليوم ستكون النهائيات لبعض الاوزان الذي وصل لها لاعبينا".واضاف ان "البطولة تشهد سيطرة دول شرق القارة الآسيوية على مراكزها المتقدمة نظرا للتطور الكبير الذي تشهده منذ زمن طويل".

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