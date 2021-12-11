العثور على مضافة لداعش بعملية أمنية جنوب غرب كركوك

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على مضافة لعصابات داعش بعملية أمنية جنوب غرب كركوك.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، عثرت على مضافة بعملية أمنيّة جنوب غرب كركوك".

وأضاف البيان، أن "قوة من كتيبة الإسناد في اللواء شرعت بعملية نوعية قرب قرية السادة جنوب غرب كركوك وتم العثور على مضافة تضم كمية من مخلفات داعش ومواد لوجستية وغذائية وتم إخلاء المضافة بعد تفتيشها وردمها".

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