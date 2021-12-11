الإعلامية أنابيلا هلال تحصد لقب

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ كُرمت الإعلامية مقدمة البرامج أنابيلا هلال بلقب أفضل شخصية إعلامية للعام 2021 خلال حفل الجوائز الذي نظمته مجلة GQ العالمية في دبي أمس.وقد وقع اختيار مجلة GQ على أنابيلا هلال لكونها شخصية إعلامية أثبتت جدارتها في مجال تقديم البرامج التلفزيونية والحوارات الإعلامية، وأضخم الحفلات والنشاطات في العالم العربي.وعبرت أنابيلا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم من قبل مجلة GQ، وحصولها على لقب أفضل شخصية إعلامية 2021، وخاصة أن سنة 2021 كانت مليئة بالصعوبات والتحديات لكنها تمكنّت من العثور على النجاح خلالها.وقد توجهت بالشكر لجميع القيمين على الحفل، وكل من دعمها في مسيرتها المهنية حيث خصت بالشكر شركة هيوما نجمت التي تدير أعمالها.يذكر أن أنابيلا هلال، قد أطلت مؤخراً على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، الذي يضم العديد من الفعاليات والتكريمات والأفلام القصيرة./انتهى

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