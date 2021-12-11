تصدير اكثر من / 16 / الف طن من تمور ديالى الى الاسواق العالمية

2021/12/11 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / صدرت محافظة ديالى اكثر من / 16 / الف طن من التمور الجيدة الى الاسواق العالمية خلال العام الحالي .وقال مصدر في زراعة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان العام الحالي شهد تصدير اكثر من / 16 / طن من التمور ذات الاصناف الجيدة وهي الاعلى قياسا بالاعوام السابقة الى / 17 / دولة عربية واجنبية .واضاف ان التمور المصدرة كانت من خلال شركات وتجار وهناك دول خليجية بدأت بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لتصدير التمور النادرة اليها .مؤكدا ان تصدير التمور خطوة مهمة في دعم بساتين ديالى وتحقيق ايرادات مالية لاصحابها ./انتهى

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