الولايات المتحدة.. عشرات الضحايا و

2021/12/11 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، آندي بيشير، السبت، أن الإعصار القوي تسبب بمصرع العشرات.

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