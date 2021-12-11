2021/12/11 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iHXiTpYrkpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تضارب الأنباء حول إغلاق إحدى الصيدليات في ذي قار يتحول إلى قضية رأي عام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تضارب الأنباء حول إغلاق إحدى الصيدليات في ذي قار يتحول إلى قضية رأي عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).