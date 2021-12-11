الخنجر والحلبوسي يؤكدان أهمية توحيد الصفوف لتحقيق الأولويات الاستراتيجية

2021/12/11 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وأكد الجانبان أهمية توحيد الصفوف لتحقيق الأولويات الاستراتيجية، وحلحلة ملفات المغيبين والنازحين.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الخنجر والحلبوسي بحثا آخر المستجدات السياسية في البلاد، وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية لمعالجة قضايا المناطق المحررة”.وأكد الجانبان، …

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