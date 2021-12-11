الموارد المائية: سنضطر لاستخدام الخزين المائي في السدود

2021/12/11 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية انها ستضطر لاستخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الإيرادات.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى.مبينا ان الوزارة لن تستطع إجراء أي تغيير في الخطة الزراعية، باعتبار أن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى السدود غير كافية.

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