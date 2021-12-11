2021/12/11 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عثرت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، على مضافة بعملية أمنيّة جنوب غرب كركوك.وذكرت هيئة الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من كتيبة الإسناد في اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافة لـ”داعش” جنوب غرب كركوك المركز الخبري الوطني.

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