الحزب الاسلامي يؤكد الدور الفاعل للمرأة في تطوير العمل السياسي والمجتمعي

2021/12/11 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الحزب الاسلامي العراقي، اليوم السبت، الدور الفاعل للمرأة في تطوير العمل السياسي والمجتمعي، مشيرا الى أهمية العمل النسوي الذي يمثل إحدى المفاصل المهمة لتطوير ونهوض العراق.وجاء في بيان للحزب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التنظيم النسوي في الحزب الإسلامي العراقي، عقد مؤتمره الأول في بغداد، تحت شعار (رؤية وبناء)، …

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