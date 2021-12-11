الرئيس اللبناني ميشال عون يشيد بمواقف العراق حكومة وشعباً بدعم بلاده في مجال الطاقة

2021/12/11 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد الرئيس اللبناني ميشال عون ، السبت، بمواقف الحكومة العراقية لدعم بلاده في مجال الطاقة.وقال عون في كلمته التي القاها في الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، والتي نظّمتها السفارة العراقية في بيروت، ان البلدين تربطهما علاقات … Readmore

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