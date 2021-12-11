وزير الصحة الألماني يعتبر إجبارية التطعيم الشامل أداة لمكافحة تفشي كورونا

2021/12/11 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الصحة الألماني في الحكومة الجديدة، كارل لوترباخ، إن إجبارية التطعيم الشامل، قد تصبح أحد أدوات مكافحة تفشي وباء كورونا.وزير الصحة الألماني يعتبر إجبارية التطعيم الشامل أداة لمكافحة تفشي كوروناألمانيا […]

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