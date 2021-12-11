غائم وممطر.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام

القادمة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية

يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون

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