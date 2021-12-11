الـ f16 تغير على مواقع داعش في صلاح الدين

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوة الجوية، اليوم السبت، سبع

ضربات بواسطة طائرات F_16.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "القوة

الجوية نفذت سبع ضربات استهدفت خلالها

خمسة أوكار للإرهابيين، سبقتها ق

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