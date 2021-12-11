الدفاع المدني: 10 ملايين دينار غرامة بحقِّ المخالفين لشروط السلامة

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعدّ مديريَّة الدفاع المدني للعمل

لفرض غرامات جديدة تصل إلى 10 ملايين

دينار للمخالفين لشروط السلامة مع

إغلاق مشاريعهم المخالفة، بينما أكدت

أنَّ التعليمات السابقة لم تكن رادعة ما

تسبب بزيادة حوادث ال

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