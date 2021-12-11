تصريح جديد من حكومة البصرة المحلية بشأن الخروقات الامنية بالمحافظة

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة علقت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم السبت، على الخروقات الأمنية الاخيرة والحوادث التي تحصل بمناطق شمال المحافظة وجنوبها.

وقال نائب المحافظ محمد التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك عدد من الحوادث والخروقات الأمنية سجلت في محافظة البصرة في الفترة الأخيرة وكان أهمها حادثة الإنفجار الذي وقع قرب المستشفى الجمهوري".واضاف ان "هذه الأحداث هي أحداث مؤسفة و دعت الحكومة المحلية والقيادة الأمنية العليا لعقد اجتماعات عديدة كان أهمها زيارة القائد العام للقوات المسلحة ولقاءه بضباط القوات الأمنية برتب عالية تم التشديد خلالها على اتخاذ أقصى درجات الحذر وتشديد الإجراءات الأمنية في المحافظة".

وتابع التميمي انه "رغم ان هنالك جدية في التعامل مع هذه الأحداث إلا انها تقع ضمن الإرباك العام الذي يشهده عدم الإستقرار السياسي في البلاد إضافة الى انها مقارنة بمحافظات اخرى لا تعد شيئاً خطيراً بالشكل الذي يوجب التخوف الا اننا نؤكد مرة أخرى على اتخاذ أقصى درجات الحذر والتشديد الأمني كون أرواح المواطنين واملاكهم هي الشيء الأهم".

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