دعوى قضائية تواجه مدير مدرسة في البصرة والسبب يثير الإستغراب! (وثيقة)

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على وثيقة صادرة من مركز شرطة سفوان في البصرة، تظهر استقدام مدير متوسطة وفقاً للمادة 415 من قانون العقوبات العراقي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أحد أولياء الامور في سفوان، رفع دعوى قضائية على مدير متوسطة الحسنين لمطالبته أحد الطلبة بلبس الكمامة".

وأضاف مراسلنا، أن "مدير المدرسة تم استدعائه للمحكمة ووضع القيود في يديه، مما أثار غضب الكوادر التربوية في الناحية وقضاء الزبير".

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