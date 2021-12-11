رئيس دائرة آسيا وأستراليا يلتقي السفير الكوري في بغداد

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى رئيس دائرة آسيا وأستراليا وكالةً حيدر راضي ناصر الشمرتي في مبنى الوزارة مع السفير الكوري في بغداد جانغ كيونغ-ووك، بمناسبة انتهاء مهام عمله في السفارة .وذكر بيان لوزارة الخارجية " جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبه " أعرب رئيس الدائرة عن شكره لجهود السفير الكوري ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا أثناء فترة عمله في بغداد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة"./انتهى ح

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