جامعة النهرين تناقش إطروحة دكتوراه عن إمكانيات الإخصاب لدى المصابين بالعقم

2021/12/11 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش المعهد العالي لتشخصي العقم في جامعة النهرين، إطروحة دكتوراهعن تقييم إمكانات الإخصاب لدى المصابين بالعقم.وذكر إعلام المعهد العالي في جامعة النهرين:" ان الطالب واثق رمضان عبدالله الحسني، أستوفى إطروحة الدكتوراه والموسومة(تقييم البروتينات (PLCζ , ECMI , PAWP)كعلامات تنبؤية جديدة لتقييم إمكانات الإخصاب لدى الرجال المصابين بالعقم فيما يتعلق بإستخراج الحيوانات المنوية من أجل نتائج الحقن المجهري)، .وتألفت لجنة المناقشة من أ.د.يحيى يحيى زكي (رئيساً)،أ.د.أسماعيل عبد الرضا عبد الحسن(عضواً)،أ.د.فرحان عبود رسن (عضواً)،أ.م.د.مؤيد سريبت عبود (عضواً)، أ.م.د.مفيدة علي جواد (عضواً)،أ.د.علا محمد الكوّاز (عضواً ومشرفاً)، أ.م.د.حيدر علي لفتة (عضواً ومشرفاً)".وهدف الدراسة هو تقييم التعبير عن البروتينات المرتبطة بمجال الصفيحة الوريدية بعد الضخ (PAWP) phosphlipase Cζ , (PLCζ) وبروتينات المصفوفة الخلوية الإضافية 1(ECMI) مع المرضى الذين يعانون من العقم الذين خضعوا للتلقيح الصناعي والحقن المجهري لتقييم فشل الإخصاب والتخصيب للعثور على العلاقة بين تلك العلامات مع الإخصاب والعلاقة بين قيم إختبار تجزئة الحامض النووي مع تلك العلامات./انتهى7

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