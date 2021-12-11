2021/12/11 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضاف انه “بلغت مجمل المصروفات للدولة العراقية على امتداد هذه السنوات 1.017 ترليار دينار عراقي بلغت المصروفات التشغيلية منها 776 ترليون دينار عراقي بينما بلغت المصروفات الاستثمارية 241 ترليون دينار عراقي”.

واوضح ان”بذلك تكون حصة كل عراقي من مجموع الايرادات 28 مليون دينار عراقي، وبلغ مجمل العجز التراكمي للسنوات الاحدى عشر الماضية بحدود 12 ترليون دينار عراقي”.

وتساءل “ما الذي تغير منذ 2011 الى 2021 في العراق على الرغم من صرف هذه المبالغ المهولة والتي لو كانت في بلد ثاني لانتقل نقلة نوعية في مستوى المعيشة والبنى التحتية؟”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايرادات العراق تتجاوز الترليار دينار.. 24% منها ذهبت للاستثمار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايرادات العراق تتجاوز الترليار دينار.. 24% منها ذهبت للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).