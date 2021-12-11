أوميكرون يصل لبنان.. و

2021/12/11 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إصابة شخصين قادمين من أفريقيا، بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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