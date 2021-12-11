روسيا تسجل 30288 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/11 | 15:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30288 إصابة، في حين تعافى 36446 شخصا، وتم تسجيل 1171 حالة وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3140) تليها مدينة طرسبورغ (2045) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1833).ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة […]

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