2021/12/11 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القاء القبض على أكثر من 2000 مطلوب بتهم مختلفة بينها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى خلال الأشهر الستة الماضية.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة رسمية..



اعتقال 2000 مطلوب بينهم بتهم الإرهاب في نينوى المركز الخبري الوطني.

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