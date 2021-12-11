بشأن مباحثات فينا ورفع الحظر.. اخارجية ايران تبشر بحلول قريبة

2021/12/11 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم بينما تجرى المباحثات في فيينا يعقد في نفس الوقت اجتماع لسفراءنا في طهران.

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